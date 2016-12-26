Российский боксёр-профессионал Артур Бетербиев в феврале-марте 2017 года проведёт бой за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC либо IBF, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на брата боксёра – Абакара Бетербиева.

«После Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя – за звание обязательного претендента. Поединок планируется на февраль-март 2017 года и, вероятнее всего, состоится в США. Пока не известно, по какой из версий он пройдёт, потому что Артур занимает высокие позиции как в рейтинге IBF, так и в WBC. И также неясно, кто станет его соперником», – приводит издание слова Абакара Бетербиева.

Напомним, что Артур Бетербиев 24 декабря нокаутировал парагвайца Исидро Ранони Прието в первом раунде поединка за титул WBC Silver. Также россиянин является обладателем пояса WBA-NABA. На счету 31-летнего Бетербиева 11 побед и ни одного поражения. При этом все победы россиянин одержал нокаутом.

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