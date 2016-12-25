Чехия предлагает отобрать у России ЧМ по биатлону-2021

Глава чешского Союза биатлонистов Иржи Хамза 25 декабря предложил всем федерациям обсудить перенос мирового чемпионата по биатлону 2021 года из Тюмени не только в другой город, но и в другую страну.

Иржи Хамза сказал, что его союз «будет требовать серьезных мер» в отношении участия России в проведении международных соревнований, передает «Лента.ру».

Чешский спортивный чиновник не скрывает, что причина такого предложения – допинговый скандал вокруг российских спортсменов.

А еще Хамза признался, что получает из России в свой адрес угрозы. Якобы эти угрозы стали приходить после решения сборной Чехии по биатлону бойкотировать ЧМ-2021 в России и Кубок мира в Тюмени. Угрозы чех получает по электронной почте, и почему-то уверен, что поступают они именно из России.

Надо сказать, что наша Тюмень была выбрана столицей ЧМ-2021, победив в конкуренции чешский город Нове-Место.