Путин: экс-глава антидопинговой лаборатории Родченков таскал в РФ всякую гадость

В рамках ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин коснулся темы спорта и высказался, в частности, о бывшем руководителе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

Экс-глава антидопинговой лаборатории являлся информатором Всемирного антидопингового агентства. Путин отметил, что Родченков работал в Канаде, а затем приезжал в Россию и таскал в нашу страну "всякую гадость". Президент заявил, что удивлен работой служб безопасности США и Канады, которые отвечают за границу. Глава государства подчеркнул, что информатор WADA превратил доставку препаратов в РФ из-за границы в свой бизнес, заставляя спортсменов принимать запрещенные вещества.

Путин добавил, что впоследствии Родченков решил защитить себя и начал "сливать" информацию в США, надеясь, что ему создадут приемлемые условия для жизни.