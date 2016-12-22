Чемпионат по фигурному катанию открыли живые пингвины

Турнир по фигурному катанию на стадионе "Трактор" в Челябинске открылся необычно: в церемонии приняли участие пингвины. Обитатели Антарктиды не случайно появились на арене, ранее они стали символами чемпионата.



Организаторы церемонии открытия турнира хотели видеть пингвинов на пьедестале почета, но животные разбежались, не послушавшись дрессировщика, передает ТАСС.

Челябинске. Два года назад чемпионат по дзюдо "открыл" тигр, который охотно взобрался на высшую ступень пьедестала и никак не хотел уходить. Турнир по фигурному катанию закончится 25 декабря гала-концертом. Это уже не первый опыт привлечения животных на церемонию открытия спортивных состязаний в. Два года назад чемпионат по дзюдо "открыл" тигр, который охотно взобрался на высшую ступень пьедестала и никак не хотел уходить.по фигурному катанию закончится 25 декабря гала-концертом.