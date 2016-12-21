Пловчиха Ефимова пожаловалась, что американским тренерам запрещено с ней работать

Российская спортсменка, четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила о том, что тренерам из Соединенных Штатов запрещено с ней сотрудничать.

В 2014 году пловчиха была дисквалифицирована на 16 месяцев после того, как проведенный допинг-тест дал положительный результат на анаболические стероиды. Позднее, уже в этом году, Ефимову уличили в применении мельдония, однако позднее сняли обвинения из-за того, что его содержание в крови спортсменки не превышало допустимую норму.

Тем не менее не так давно Ефимова узнала о существование запрета на сотрудничество с ней. После того, как один из тренеров отказался работать с ней, она обратилась к своему бывшему тренеру Дэвиду Сало, который и сообщил о запрете. Его слова впоследствии подтвердил другой тренер.

В настоящий момент спортсменка тренируется у своего отца.

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