В день 70-летия отечественного и свердловского хоккея будет заложен камень новой ледовой арены в Екатеринбурге. Грант на ее строительство выиграла команда «Авто» на Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае 2016 года. Это уже вторая арена, которая будет построена в Екатеринбурге благодаря хоккеистам НХЛ – так, в августе этого года уже была открыта «Дацюк арена». Ее тоже построили благодаря гранту, выигранному екатеринбургскими спортсменами на фестивале в Сочи.

Новая ледовая арена появится в новой части Екатеринбурга - микрорайоне «Солнечный». Он начал застраиваться в 2013 году. Микрорайон рассчитан на 85 000 жителей. Кроме того, рядом с ареной появится еще один спортивный комплекс, но уже для летних видов спорта. Строительством будет заниматься компания «Форум-групп».

В церемонии закладки первого камня новой арены примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка Вызова и Кубка Канады, член зала славы ИИХФ, член символической сборной столетия ИИХФ, куратор конференции «Урал» Ночной хоккейной лиги Сергей Макаров.

На новой арене в Солнечном будет сразу две ледовых площадки - взрослая и детская, а также зал с искусственным ледовым покрытием, фитнес-зал и зал для игровых видов спорта. Как и «Дацюк арена», новый дворец будет соответствовать стандартам NHL.

Напомним, что Ночная хоккейная лига была создана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в декабре 2011 года, за пять лет существования команды из Екатеринбурга дважды становились победителями фестиваля НХЛ - в 2014 и 2016 годах. Главным призом является Кубок Крутова, учрежденный Ночной хоккейной Лигой в 2015 году, и грант Министерства спорта России на строительство крытой ледовой арены в регионе, который представляет команда-победительница Финала фестиваля.

Церемония закладки камня пройдет в четверг, 22 декабря 2016 года, в 15.00 по адресу микрорайон Солнечный, ул. Лучистая (конец улицы)