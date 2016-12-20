Емельяненко вручил награды лучшим в ММА по итогам года

Переизбранный президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко на отчётно-выборной конференции наградил лучших в ММА по итогам 2016 года.

В номинации «Спортсмен 2016 года» призы получили сразу три бойца – Алибег Расулов, Амирхан Исагаджиев и Шамиль Абдулаев, которые в этом году первенствовали в чемпионате России, Суперкубке страны, а также в основных международных соревнованиях.

Приз «Лучшему тренеру 2016 года» получили Геннадий Капшай, Андрей Терентьев и Шамиль Алибатыров, благодаря которым все международные турниры нынешнего года завершились триумфом сборной России – наши спортсмены выиграли золотые медали во всех весовых категориях на чемпионате мира и Европы.

Лауреатами номинации «Судья года» стали Геннадий Зуев и Юрий Батмен.

Лучшей региональной федерацией назвали Федерацию смешанного боевого единоборства (ММА) Оренбургской области. Прорывом года признали работу Псковской федерации ММА, которая провела первое в истории смешанных единоборств юношеский чемпионат России среди спортсменов 16-17 лет, и Федерацию ММА Ивановской области, которая организовала первенство центрального федерального округа, а также провела профессиональные турниры почти во всех городах региона.