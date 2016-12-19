Емельяненко переизбрали на пост президента Союза ММА России

Фёдор Емельяненко продолжит работу на посту президента Союза ММА России – решение о его переизбрании было принято на отчетно-выборной конференции в Москве.

Также на своём посту остался вице-президент организации Борис Бурзиев, на должность первого вице-президента избрали Радмира Габдуллина, другими двумя вице-президентами стали Татьяна Щетинина и Андрей Терентьев.

Напомним, что Союз ММА России существует с 2012 года, а Емельяненко является бессменным президентом организации.

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