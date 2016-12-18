Российские ватерполистки стали чемпионками мира

Когда сборная России на ОИ в Рио-де-Жанейро стала бронзовым призером, их тренер Андрей Белофастов выразил надежду, что ватерполо получит в России поддержку и внимание, поскольку есть талантливая молодежь.

Тренер оказался прав. Российская сборная игроков до 18 лет стала чемпионом мира, одолев в финальном матче испанок со счетом 9 : 7, передают РИА Новости.

Чемпионат мира прошел в Окленде (Новая Зеландия). Третью ступень пьедестал заняла сборная Италии, которая обыграла своих соперниц из Нидерландов, - поединок завершился со счетом 14:13.

Когда на ОИ наши спортсменки выиграли бронзу, их тренер назвал это спортивным подвигом и тоже был абсолютно прав.