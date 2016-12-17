Решение Первого канала - правильное с точки зрения коммерции: бизнес есть бизнес. Так считают в Континентальной хоккейной лиге. Свою позицию представители лиги озвучили в СМИ в субботу, 17 декабря.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об отказе Первого канала показывать матч московского этапа Евротура из-за низких рейтингов. Трансляцию заменили на передачу «Давай поженимся», передает ТАСС.

В КХЛ заявили, что расстроены случившимся, но Первый канал понять можно и нужно. Это решение было честным и правильным.

В хоккейной лиге отметили, что Первый канал должен транслировать крупнейшие спортивные события, такие, как Олимпиада или чемпионат мира.