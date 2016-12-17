Стиверн разочаровался в Поветкине и улетел

Знаменитый канадский боксер Бермейн Стиверн, который является экс-чемпионом мира в тяжелом весе, заявил, что не намерен выходить на ринг с Александром Поветкиным после скандала с применением допинга.

Сегодня прямо перед боем допинг-проба Поветкина показала положительный результат, что вызвало серьезный общественный резонанс. Стиверн заявил, что он невероятно разочарован, поскольку подобное поведение российского боксера - это пик непрофессионализма.

Канадский спортсмен добавил, что он летит домой, но его успешная карьера продолжается. Он надеется стать официальным претендентом на бой с Деонтеем Уайлдером, передает Boxing Scene.