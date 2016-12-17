Поветкин может провести поединок с другим боксером

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в субботу, 17 декабря, сообщил, что Александр Поветкин, который ранее провалил допинг-пробы, может провести бой с каким-либо другим боксером.

Российский спортсмен готов встретиться на ринге с кем-нибудь другим в том случае, если канадец Бермейн Стиверн категорически откажется от проведения боя, передает сегодня ТАСС. В настоящий момент не сообщается, кто является потенциальным противником Поветкина.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге должен был состояться бой между Поветкиным и Стиверном за титул чемпиона мира по версии ВБС в супертяжелом весе, однако россиянин провалил допинг-пробы.