Гольцов: Расулов – бьющий и опасный. Недооценкой соперника я не страдаю

Российский боец ММА Денис Гольцов, который 18 декабря в Санкт-Петербурге проведёт титульный бой против своего соотечественника, действующего обладателя чемпионского пояса промоушена ACB в тяжёлой весовой категории Салимгерея Расулова, рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку.

«У меня было немного времени после чемпионата мира по самбо, но мы проделали большую работу. В этот раз мы наращивали функциональную выносливость, физическую составляющую и отрабатывали лучшие комбинации. Естественно, в подготовке мы учли все особенности Салимгерея как соперника. Мы хорошо проанализировали, как он работает. Он бьющий и опасный. Я не страдаю недооценкой соперника», – рассказал Гольцов

Напомним, что Гольцов выиграл золотую медаль на прошедшем в ноябре этого года в болгарской Софии чемпионате мира по боевому самбо. В смешанных единоборствах Гольцов одержал 17 побед (8 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Расулов является чемпионом мира по панкратиону, чемпионом мира по ММА и чемпионом мира по ушу-саньда среди профессионалов. В активе Расулова 15 побед (9 нокаутом) и шесть поражений.

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