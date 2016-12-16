«Зенит» подписал бразильского полузащитника Эрнани

Клуб Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга заключил пятилетний контракт с бразильским хавбеком Эрнани.

Футболист перешёл в российский клуб из «Атлетико Паранаэнсе», выступающего в Серии А чемпионата Бразилии.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провёл за команду 30 матчей, в которых шесть раз отличился забитыми мячами и один раз отдал голевую передачу. Также Эрнани является победителем юношеского чемпионата Южной Америки 2011 года в составе сборной Бразилии.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в чемпионате России на втором месте с отстованием в пять очков от лидера - московского «Спартака».

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