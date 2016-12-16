Новый допинговый скандал разгорается в биатлоне. На этой неделе французский спортсмен Мартен Фуркад сделал громкое заявление. Он обратился к Международному союзу биатлонистов с призывом подвергнуть россиян наказанию, когда будет доказано, что они употребляют допинг.

В свою очередь, другой известный спортсмен высказал обратную точку зрения, сообщает vedomosti.ru. Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что не намерен поддерживать обвинения в адрес российской сборной. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону отметил, что сначала должны быть предоставлены доказательства.

По словам норвежца, до тех пор, пока россияне не дисквалифицированы, он не будет их ни в чем упрекать.