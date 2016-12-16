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В Бурятии взорвался внедорожник с людьми
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Москвичам полгода платили пособие за придуманного ребенка
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Появились подробности смертельной аварии в Москве с участием модного стилиста
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Кремль ответил США ультиматумом на обвинения в кибератаках
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ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
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Бьорндален заступился за российских биатлонистов
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В январе Россию посетит президент Ирана
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РФ поднимает для Украины стоимость газа
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Кондуктор автобуса в Екатеринбурге снова выгнал ребенка на мороз
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Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ посетить Россию
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Знаменитый московский стилист насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе
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Представитель МИД РФ предлагает Обаме принести извинения Януковичу
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В Санкт-Петербурге два ребенка попали в больницу после отравления лекарствами
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«Газпром» рассказал, как накажет Украину за кражу газа
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Второй раунд переговоров Путина и Абэ стартовал в Токио
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Анна Погорилая: Олимпийской чемпионкой стать не мечтаю
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Япония и Россия заключат 60 соглашений на сумму 2,5 млрд долларов – СМИ
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Сторонников ИГ со взрывным устройством задержали в Самаре
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Инцидент в Мытищах: ребенка засосало в снегоуборочную машину
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Глава союза биатлонистов не знает фамилий пойманных на допинге россиян
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