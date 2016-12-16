Украину могут не допустить к международным соревнованиям

Всемирное антидопинговое агентство может отстранить украинских спортсменов от участия в международных соревнованиях уже в ближайшем феврале. Причина – невыполнение в стране требований по анализам проб.

Как пояснил президент Федерации легкой атлетики Игорь Гоцул, несмотря на ратификацию всех антидопинговых международных соглашений, законодательство самой Украины не способствует их исполнению. Например, бюджетные средства можно использовать только на исследование проб в украинских лабораториях, которые не имеют аккредитации. А значит, смысла в них нет, если речь идёт о международных соревнованиях.

По мнению Гоцула, необходимо разрешить пользоваться услугами иностранных аккредитованных WADA лабораторий, а там совсем другие расценки. В среднем, стоимость каждой пробы спортсмена обходится в сумму до 500 евро. Для бюджета страны нагрузка составит около 12 млн гривен в год.

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