МОК поддержал перенос ЧМ по бобслею из Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил решение Международной федерации по бобслею и скелетону (IBSF) перенести чемпионат мира-2017 в другую страну.

В МОК отметили, что решение о переносе соревнований полностью соответствует рекомендациям исполнительного совета и олимпийского саммита. Сообщение пресс-службы комитета цитирует “Р-Спорт”.

Ранее стало известно, что IBSF приняла решение провести чемпионат в другой стране в связи с тем, что сборные ряда стран заявили о намерении бойкотировать соревнования, если они пройдут в Сочи.

В России заявили о политической подоплеке такого решения. В частности, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что лишение Сочи права на проведение ЧМ является частью широкомасштабной атаки на Россию.