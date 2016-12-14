Министерство спорта России официально признало волейбол на снегу видом спорта

Волейбол на снегу официально стал новым видом спорта в России – такое решение поддержали все члены комиссии Министерства спорта страны во время заседания, которое состоялось в среду.

«14 декабря 2016 года можно смело назвать исторической датой. Сегодня начинается новый этап в развитии волейбола на снегу в России. Приятно, что Министерство спорта России поддержало нашу инициативу и признало эту дисциплину официальной, – отметил генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский. – Уже в ближайшее время в нашей стране планируется проведение целого ряда мероприятий, как российского, так и международного уровня».

Напомним, что первый выставочный турнир по волейболу на снегу прошёл в мае нынешнего года в Красной Поляне в Сочи. Также в этом сезоне Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) официально признала эту спортивную дисциплину, после чего прошёл первый Евротур по волейболу на снегу под эгидой организации. Согласно пожеланиям ЕКВ, развитием этого вида спорта должны заняться в первую очередь северные страны, такие как Россия, Финляндия и Норвегия.

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