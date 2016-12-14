«Конас» - школа чемпионов

На завершившихся недавно, последних календарных соревнованиях года, чемпионате России по каратэ среди молодежи 14-20 лет в Пензе, отборочных на чемпионат Европы, сборная команда Челябинской области традиционно уже выступила, уверенно и ярко, завоевав: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. И вновь, в который уже раз, весомым, оказался вклад в общую копилку, воспитанников челябинской детско-юношеской специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Конас»»: три золотые, серебряная и три бронзовые медали. Наш корреспондент встретился с руководством спортшколы: бессменным ее директором Олегом Строгоновым и старшим тренером отделения каратэ Владимиром Холкиным:



Курс на олимпиаду



- Олег Иванович, все ответственные старты уже позади, и вы, наверное, уже готовитесь к новогодним праздникам?



- Что вы, самой серьезной работы, в нашем учебном коллективе, просто невпроворот. Всего несколько дней назад в региональном министерстве по спорту и туризму, прямо в кабинете министра Леонида Одера, мы успешно защитили программу подготовки наших спортсменов по каратэ к олимпийским играм в Токио. К тому же в 2018 году в Буэнос-Айресе в Аргентине пройдут, и юношеские олимпийские игры, в программу которых включен новый олимпийский вид спорта каратэ. Так, что расслабляться ни нам, ни нашим воспитанникам не придется. Тем более, что многие из них включены в национальную сборную команду страны.



А, что касается нового года, то тоже верно. ДЮССШОР «Конас по итогам 2016 года, готовится к проведению очередного давно ставшего традиционным Бала Чемпионов. На этом празднике, в кругу друзей, воспитанников школы, и их родителей, мы будем чествовать самых достойных - победителей чемпионатов Уральского федерального округа, России, Европы и Мира, по самым различным единоборствам, культивируемым в нашей кузнице боевых искусств. Лучшие из лучших. Ведущие спортсмены, под аплодисменты своих товарищей, будут выходить на праздничную сцену, и получать из рук самых авторитетных мастеров самые разнообразные памятные призы. А на сегодняшний день в «Конасе» есть отделения: каратэ, тхэквондо, киокусенкай, спортивной борьбы, рукопашного боя и дзюдо. И с конца 2014 года открылось еще и отделение адаптивного единоборства, для воспитанников с ограниченными возможностями. Бал Чемпионов это, пожалуй, самый любимый праздник в нашей школе. Видели бы вы как горят глаза мальчишек и девчонок, когда перед самыми близкими им людьми, отмечают их заслуги в большом спорте. Ну, а те, кто пока еще не стали чемпионами, тут же, мотивируются на тяжелую, и очень серьезную работу, и, конечно же, на победы на татами…











Две Маши…



- Владимир Викторович, ваши воспитанники в Пензе, оправдали ваши надежды…

- Да, я хотел бы особо выделить Артема Кутугина – это уже его четвертое первенство России, третья Европа будет. Он очень стабильно работает.

Или вот, Юрий Балакин, в полуфинале сражался с очень серьезным соперником Степаном Ефименко из Новосибирска. Он ему ранее два финала на первенствах России проигрывал. Сейчас же Юрий уверенно победил со счетом 6:3. И в финале сумел победить действующего чемпиона Европы из Тюмени.



Две наши Маши. Маша Царькова и Маша Бахтинова с одной стороны выступили хорошо, завоевав бронзовые медали чемпионата России. Но, они, же и огорчили меня, так как выступили слабее своих возможностей. Царькова Маша в полуфинале проиграла 2:1 спортсменке из Москвы. Как она после поединка призналась: очки неправильно считала. Была уверена, что счет равный, и не рисковала. А ведь у нее был несомненный запас…. Ну, и в утешительном бою за бронзу, она победила, конечно, с большим отрывом уверенно. Так же и Мария Бахтинова. Она в полуфинале встретилась с лидером с Вероникой Исаевой из Ростова на Дону. Ну и не справилась с грузом ответственности. Начало боя было тяжелое. А в конце, наша Маша разогналась, начала гонять соперницу, но было уже поздно. А поединок за бронзовую медаль она выиграла, бесспорно, со счетом 6:0. Нельзя, вот так вот, выходить бойцу на татами с заниженной самооценкой. Молодые они еще, опыта только набираются.



Но, при этом, очень важно, что десять молодых южноуральских бойцов каратистов ( из них семь из СДЮССШОР «Конас») попали в национальную сборную команду страны. И с 24 января они будут вызваны на сборы в город Чехов, на базу олимпийской подготовки, для тренинга перед чемпионатом Европы. И если Мария Царькова уже была на подобных сборах, то Мария Бахтинова, к примеру, там еще не была. И попав в обойму лучших спортсменов страны, она там покрутится и обкатается. И на следующем чемпионате России, спрос с нее будет уже по полной программе. И она будет, несомненно, уже готова выиграть у каждой своей соперницы. Потому, что она на этих сборах поработает с бойцовской элитой страны. И не только в своей возрастной группе…



Нас ожидает еще один ответственный старт - Спартакиада учащихся России в июле 2017 года.