Российские гандболистки потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России сыграла вничью (26:26) с датчанками во втором матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу 2016 года в Швеции и потеряла все шансы на выход в ½ финала турнира.

На предварительном этапе розыгрыша чемпионата Европы россиянки обыграли команду Хорватии и проиграли норвежкам и румынкам. Результаты матчей предварительного этапа влияли на турнирное положение команд на старте основного раунда. Так, россиянки, которые прошли в основной раунд вместе с румынками и норвежками, к старту основного раунда очков в активе не имели.

Два очка сборная России смогла заработать, обыграв команду Чехии, и одно очко после ничьей со Швецией. Перед заключительной игрой против Венгрии россиянки с тремя очками занимают 4-ю строчку в турнирной таблице и уже не смогут побороться за место на пьедестале, вне зависимости от результата последней игры.

Напомним, что женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом, кроме того, россиянки четыре раза выигрывали мировое первенство, однако покорить чемпионат Европы нашей команде ещё не удавалось.