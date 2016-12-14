Стиверн обещал нокаут Поветкину

12 раундов боя на звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжелом весе могут и не состояться. Об этом заявил Бермейн Стиверн, который встречается в боксерском поединке в Екатеринбурге с Александром Поветкиным 17 декабря.

На пресс-конференции в Москве боксеры и их тренеры рассказали о подготовке к бою, а также поделились информацией о судах и допинге. Оба спортсмена заявили об уверенности в собственной победе. Стиверн пообещал нокаут до истечения заявленных 12 раундов, однако признал, что Поветкин – серьезный соперник.

отметим, что шоу состоится в Екатеринбурге 17 декабря в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Начало первого поединка в 17-00.

Запись пресс-конференции можно прочитать тут