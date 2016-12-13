Стиверн: Я приехал в Россию не ради 12 раундов, а чтобы «положить» Поветкина

Канадский боксёр-профессионал Бермейн Стиверн собирается нокаутировать россиянина Александра Поветкина в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Об этом канадец заявил на прошедшей в Москве пресс-конференции перед поединком.

«Я приехал в Россию не для того, чтобы проводить 12 раундов и давать судьям решать за меня. Я проделал этот путь, чтобы «вырубить» его (Поветкина – прим. ред.). Здесь нет ничего личного, это всего лишь часть игры, часть бизнеса. Я верю в то, что завершу бой нокаутом. Поветкин никогда не дрался с кем-то вроде меня, и, как я обещал, я «положу» его, – сказал Стиверн. – Я отношусь к Поветкину более серьёзно, чем к Уайлдеру (Деонтей Уайлдер – прим. ред.). Поветкин более полноценный боксёр во всех пониманиях, я воспринимаю как какую-то шутку то, что Уайлдер сегодня чемпион. Мы с Поветкиным занимаем первые строчки в рейтинге WBC и будем драться друг с другом».

Напомним, что 21 мая в Москве должен был состояться бой между Поветкиным и действующим обладателем чемпионского пояса WBC Деонтеем Уайлдером, однако, поединок перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации, после которого с Поветкина сняли все санкции. При этом Уайлдер в ближайшее время не сможет выйти на ринг из-за травмы, а россиянина обязали провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе – Стиверна.

На счету 37-летнего Поветкина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. 38-летний Стиверн за свою профессиональную карьеру провёл 28 боёв, в которых одержал 25 побед (21 нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок завершился вничью.

Бой Поветкин – Стиверн пройдёт 17 декабря в Екатеринбурге.