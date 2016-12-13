На конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC) в Голливуде (США) Виталий Кличко был удостоен титула "вечный чемпион мира в тяжёлом весе". Награду нынешнему мэру Киева вручил Рой Джонс-младший.

"Я родился в СССР, где профессиональный бокс был запрещен, я всегда наблюдал за Майком Тайсоным и всегда мечтал однажды стать чемпионом в супертяжелом весе", - сказал Кличко.

Мечта украинца сбылась: он обладатель того самого зеленого пояса, который принадлежал Тайсону и Мохаммеду Али.

Последний раз 45-летний Кличко выходил на ринг в 2012 году, а в 2013 году отказался от титула чемпиона мира в супертяжелом весе ради политической карьеры. Проведя 12 боев за этот пояс, Кличко был его обладателем в 2004 году и с 2008 по 2012 годы. В послужном списке нынешнего политика 45 побед (41 нокаутом) и 2 поражения.





Виталий Кличко за свою спортивную карьеру провел 47 боев, 45 из них закончились победой, при этом 41 – нокаутом.



