Майкл Баффер приедет в Екатеринбург анонсировать бой Поветкина против Стиверна

Уже в эту субботу, 17 декабря, в столице Урала поклонники бокса смогут услышать известнейший голос ринг-анонсера Майкла Баффера. Вы его сотни раз могли видеть и слышать на всемирно известных состязаниях. Главная его фишка - особое представление каждого спортсмена с неизменным растягиванием гласных букв имени.



Знаменитейший ринг-анонсер прибудет на Урал для того, чтобы представлять поединок боксеров Поветкина и Стиверна, которые посоревнуются за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Бой обещает быть очень насыщенным - 12 раундов увидят 15-тысяч поклонников.



Соревнования этих и 20 других спортсменов из шести стран были организованы при поддержке РМК Боксинг Промоушен и «Мир Бокса», а также губернатора Свердловской области.



Шоу начнется 17 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».





Аккредитация на мероприятие для СМИ. Подать заявку на аккредитацию можно до 15 декабря. В ней обязательно необходимо указать:

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