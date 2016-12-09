Емельяненко провёл во Владивостоке мастер-класс для молодых бойцов ММА

Известный российский боец смешанных единоборств и президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко в преддверии старта Суперкубка России по ММА провёл во Владивостоке мастер-класс для молодых спортсменов.

«Во время мастер-класса я увидел много талантливых ребят, которые схватывают все с полуслова, в Приморье очень сильная школа самбо, боевого самбо, кудо. Спортсмены очень успешно выступают в Японии и по всеми миру, – рассказал Емельяненко. – Моя задача состоит в том, чтобы ребята начали думать, научились видеть свои ошибки, они должны уметь взять, то что им даешь. Но прежде надо научиться думать. Если спортсмен будет видеть-слышать то, что стремятся ему донести, у него будет спортивный рост».

Суперкубок России пройдёт 9 декабря во Владивостоке. Как отметил Емельяненко, решение проводить турнир в Приморье было не случайным – в регионе находится одна из лучших российских федераций MMA, а проведение Суперкубка страны должно послужить дополнительным толчком к развитию смешанных единоборств на Дальнем Востоке.