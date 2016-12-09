Российского боксёра Алояна лишили серебряной медали Рио за допинг

У российского боксёра Миши Алояна, которого уличили в нарушении антидопинговых правил, заберут завоёванную им на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро серебряную медаль в весовой категории до 85 кг. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

В допинг-пробе россиянина, взятой 21 августа, нашли следы запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (WADA) стимулятора – туаминогептана.

Напомним, что Алоян также становился бронзовым призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне и дважды побеждал на чемпионате мира.

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