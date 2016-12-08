Последний матч Леонида Слуцкого на посту главного тренера футбольного ЦСКА ознаменовался не только проигрышем его команды, но и конфликтом наставника «красно-синих» с болельщиком. Инцидент попал на видео.

После свистка судьи, возвестившего об окончании встречи москвичей с лондонским «Тоттенхэмом», один из зрителей выкрикнул что-то в адрес Слуцкого на русском языке. Возмущенный тренер направился в сторону болельщика, видимо, чтобы ответить ему, однако был остановлен своими помощниками.

Напомним, ЦСКА проиграл «Тоттэнхему» со счетом 1:3 и вылетел из еврокубков. Вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев обновил собственный антирекорд, пропустив в 43-м матче подряд в рамках розыгрыша Лиги чемпионов.

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