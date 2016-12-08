Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016

Женская сборная России по гандболу со счётом 17:22 уступила румынкам во втором матче предварительного этапа чемпионата Европы 2016 года в Швеции.

В стартовом матче россиянки обыграли команду Хорватии, а в заключительном матче в группе D, который пройдёт 9 декабря, встретятся со сборной Норвегии. От результата этой игры будет зависеть, пройдёт ли наша команда в следующий этап турнира.

Женская сборная России ещё ни разу не выигрывала золотые медали чемпионата Европы, при этом российская команда неоднократно становилась чемпионом мира, а в 2016 году выиграла Олимпийские игры.

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