Исинбаева заявила, что создаст лучшую в мире антидопинговую систему

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на первом очередном собрании российского антидопингового агентства (РУСАДА) сказала, что российская антидопинговая система станет лучшей в мире.

Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА. Благодаря членов антидопинговой организации, Исинбаева призвала присутствующих к совместной плодотворной работе над совершенствованием антидопинговой системы страны, передает ТАСС.

По мнению спортсменки, в России есть все условия, чтобы сделать антидопинговую систему самой совершенной в мире.

Напомним, антидопинговый скандал вокруг российских спортсменов разгорелся после опубликованного расследования ВАДА. Теперь одним из критериев возвращения РУСАДА доверия Всемирного агентства является изменение в России «культуры отношения к допингу».