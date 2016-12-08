ФК «Зенит» арендовал у Петербурга стадион за рубль в год

На полвека за 50 рублей арендовал футбольный клуб «Зенит» стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, следует из меморандума, заключённого им с руководством города. Правда, при выполнении ряда условий.

Вчера глава РФС Виталий Мутко сообщил о фактической передаче стадиона «Зениту» в собственность. По утверждению сайта «Фонтанка», из соглашения следует, что клуб должен взять на себя полностью содержание и ремонт объекта, вложив в него около полумиллиарда рублей. Зато все доходы от эксплуатации арены, строящуюся с 2007 года, тоже полностью берёт себе. В этом году планировалось закончить строительство. Предполагается, что на стадионе уже в следующем году состоится матч Кубка конфедераций, а ещё год спустя Чемпионата мира.

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