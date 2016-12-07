Тренер ЦСКА Слуцкий покинет клуб и уедет в Антарктиду

Пока еще главный наставник московских армейцев Леонид Слуцкий намерен посетить Южный полюс. Слуцкий поедет на полюс со своим бывшим коллегой по клубу – главой селекционного отдела ЦСКА Олегом Яровинским.

Ранее появились сведения о том, что Слуцкий намерен оставить пост главного тренера. Об 6 декабря писал «Советский спорт». Отставка якобы планируется сразу после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, где Центральный клуб армии встретится с командой Tottenham (Лондон).

Матч пройдет сегодня, 7 декабря в Лондоне, в 22:45 по мск. На место ведущего наставника ЦСКА прочат тренера ФК «Уфа» Виктора Гончаренко.

Леонид Слуцкий тренировал армейцев с 2009 года. За это время ЦСКА трижды становился чемпионом РФПЛ и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России.