Российские гандболистки уверенно обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016

Женская сборная России по гандболу стартовала на чемпионате Европы 2016 года в Швеции с победы над командой Хорватии со счётом 32:26.

Напомним, что россиянки по результатам жеребьёвки предварительного этапа попали в группу D вместе с Норвегией, Румынией и Хорватией.

Женская сборная России её ни разу не выигрывала золотые медали чемпионата Европы, при этом российская команда неоднократно становилась чемпионом мира, а в 2016 году выиграла Олимпийские игры.

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