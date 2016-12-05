Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018 по футболу

Сегодня отмечается Всемирный день волонтера. И именно в этот день, 5 декабря, популярный телеведущий и актер Сергей Светлаков стал общегосударственным послом мирового турнира по футболу 2018 года в России.

Об избрании Светлакова послом ЧМ-2018 стало известно на празднованиях по случаю Международного дня добровольческих движений. В праздновании принимают участие общественники различных добровольческих центров ЧМ-2018, а также Кубка конфедераций, который Россия примет в 2017 году.

Послами мировых чемпионатов всегда становились деятели культуры или спорта. Послом ЧМ-2018 стал и самый меткий игрок ФК "Спартак" Никита Симонян, и голкипер ЦСКА и российской сборной Игорь Акинфеев, бывший лидер сборной РФ по футболу Алексей Смертин, а также музыкант Денис Мацуев. Послом ЧМ-2018 избран и один из лучших российских хоккеистов Александр Овечкин.