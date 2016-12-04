Россия заплатит € 300 тыс. за матч с Бельгией

Товарищеский матч между сборными по футболу Бельгии и России обойдётся последней в 300 тысяч евро. Причём, произойдёт встреча на российской территории – либо в Сочи, либо даже в Москве, сообщает Le Soir.

Организаторы с российской стороны берут на себя все затраты на обеспечение проезда и проживания бельгийцев, которые получат ещё и чек на названную сумму. Игра состоится в марте следующего года. Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что стадион в Сочи хорошо было бы открыть именно таким товарищеским матчем, а на московском «Лужники» провести игры с бразильской или испанской сборной. Контракт с Брюсселем предполагается подписать в течение этой недели.

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