Вячеслав Быков собирается совершить очередную революцию в хоккее

Вячеслав Быков прилетел в Москву всего на один день, чтобы представить публике особую компьютерную программу, позволяющую во время матча в режиме онлайн собирать данные с любого хоккеиста и целой команды. Будет видно, какой игрок выпадает из состава, кто проводит меньше блоков или силовых приёмов, кто полезен, а кто – не очень. Это революция в хоккее, и Быков, как Владимир Ильич Ленин, приехал из Швейцарии в нашу страну, чтобы её совершить.



Быков может себе позволить уйти из СКА, где у него действующий контракт на немаленькие деньги, где есть отлаженная команда. Просто уехать в Швейцарию, в свой дом – потому что так надо семье. Но когда нужно хоккею он возвращается.



Если разрекламированная программа оправдает себя, то многое изменится как в самом хоккее, так и вокруг него. Особенно в спортивных тотализаторах и суммах контрактов игроков.

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