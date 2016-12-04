Эта традиция возникла в середине прошлого века, а 17 лет назад Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) учредила для спортивных лауреатов года награду – статуэтки «Серебряная лань». Кому же вручат 12 статуэток по итогам 2016 года?

Ответ на этот вопрос будет получен после обработки всех анкет, которые поступят в ФСЖР. Для участия в выборе лауреатов российским журналистам, освещающим спортивную жизнь в мире, РФ и ее регионах, необходимо до 7 декабря заполнить анкету на сайте ФСЖР, назвав свой вариант «десятки» лучших спортсменов года страны и выбрав лучшую российскую команду и лучшего отечественного тренера.

Награждение лауреатов-2016, по сложившейся традиции, пройдет в начале следующего года в Олимпийском комитете России. У журналистов, еще не принявших участие в голосовании, осталось несколько дней для того, чтобы сделать свой выбор. Присоединяйтесь!

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