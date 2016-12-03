Попавшийся на кокаине боксер Фьюри намерен вернуться в бокс

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, ранее объявивший о своем уходе из спорта для лечения от наркозависимости и отказавшийся от всех своих титулов, намерен снова выйти на ринг.

На своей странице в Twitter боксер объявил, что возвращается, чтобы “порвать весь дивизион”. По словам Фьюри, триумфальное возвращение состоится уже в ближайшем будущем, а его промоутер Фрэнк Уоррен затем будет организовывать ему бои каждый месяц.

Фьюри неоднократно переносил свой бой с Владимиром Кличко, ссылаясь на травму, однако в октябре этого года стало известно, что в его допинг-пробе найден кокаин. Боксер не стал скрывать, что страдает пагубной зависимостью и объявил об уходе из спорта.