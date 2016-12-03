Тренер Власова рассказал, за счёт чего его подопечный может победить Чахкиева

Виктор Петроченко, тренер российского боксёра Максима Власова, поделился ожиданиями от поединка его подопечного против Рахима Чахкиева. В бою будет разыгран вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBA в первом тяжёлом весе, кроме того победитель получит право провести бой за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

«Удар не зависит от веса боксера, он идет от природных качеств спортсмена. «Нокаутёрского» таланта у Макса нету. Его фишка в том, что когда он работает комбинациями ударов, то завершает их с ускорением, – сказал Петроченко. – Надеюсь, что в бою с Чахкиевым у него получится это сделать, все зависит от внезапности. Рахим очень взрывной боксер, на взрывах он бьет, у него есть скорость и сила удара. Если в первых раундах ликвидировать опасность, то потом подстроишься и видишь, что и откуда может «прилететь». У Власова хорошая защита, главное вначале боя не растеряться», - рассказал в интервью Петроченко.

В активе 30-летнего Власова 35 побед (18 нокаутом) и два поражения. В последнем бою Власов одержал победу над бразильцем Карлосом Аилтоном Насименто и выиграл пояс Интерконтинентального чемпиона IBO. Чахкиева, который также является олимпийским чемпионом 2008 года, за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел два поражения.

Поединок Чахкиев – Власов пройдёт 3 декабря в Москве в рамках вечера бокса, главным событием которого станет встреча чемпиона мира в первой тяжёлой весовой категории по версиям WBA и IBO россиянина Дениса Лебедева и обязательного претендента на титул IBF, его соотечественника Мурата Гассиева.