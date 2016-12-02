Лебедев на взвешивании перед боем оказался тяжелее Гассиева

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, в главном бою которого чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA (Super) и IBF россиянин Денис Лебедев встретится с обязательным претендентом на титул IBF, своим соотечественником Муратом Гассиевым.

По результатам взвешивания Лебедев показал на весах 90,6 кг, в то время как Гассиев весил 90,0 кг, тем не менее, оба спортсмена вписались в весовую категорию до 90,7 кг. На счету 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и два поражения. Его соперник, 22-летний Гассиев, за свою карьеру одержал 22 победы (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На кону поединка будет стоять только чемпионский титул IBF.

Со-главным событием вечера станет бой между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO, не знающим поражений россиянином Эдуардом Трояновским (25-0-0, 22 КО) и небитым Джулиусом Индонго (20-0-0, 10 КО) из Намибии. Трояновский на весах показал результат в 63,35 кг, вес Индонго немногим меньше – 62,7 кг.

В другом бою россиянин Рахим Чахкиев (26-2-0, 19 КО) разыграет со своим соотечественниким Максимом Власовым (35-2-0, 18 КО) титул WBA International в первом тяжёлом весе. По результатам взвешивания Власов показал 89,35 кг, а Чахкиев – 88,95 кг.

За другой титул, WBC Silver, поспорят россиянин Дмитрий Кудряшов (19-1-0, 19 КО) и колумбиец Сантадер Сильгадо (27-3-0, 21 КО), которого в 2014 году уже побеждал Чахкиев. Вес Кудряшова – 90,3 кг, Сильгадо – 91,1 кг.

Результаты взвешивания других участников вечера бокса:

Финал реалити-шоу «Бой в большом городе»:

Георгий Челохсаев 63,6 кг - Владимир Мышев 62,5 кг;

Бой за титул WBA в лёгком весе:

Светлана Кулакова (10-0-1, 1 КО) 63,05 кг - Приска Вико (6-3-0, 0 КО) 62,8 кг;

Рейтинговый бой в первом тяжёлом весе:

Алексей Егоров 89,8 кг - Лукаш Русевич (22-26, 13 КО) 91,2 кг;

Рейтинговый бой в первом тяжёлом весе:

Андрей Афонин 100,75 кг - Эмилие Сарате (20-17-3, 11 КО) 106,05 кг.