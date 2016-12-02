В Екатеринбурге пройдёт Гран-при по ММА в средней весовой категории

В рамках турнира по ММА под эгидой промоушена MixFace 3 декабря в Екатеринбурге пройдёт Гран-при-«восьмёрка» на выбывание, в котором примут участие сильнейшие бойцы полусреднего веса из России, Китая, Голландии, Киргизии и Бразилии.

Участие в соревновании примут: чемпион Уральского Федерального округа по грэпплингу Олег Оленичев, призер чемпионата Европы по универсальному бою Василий Курочкин, чемпион России по кудо Курбан Раджабов, призёр Чемпионата России по рукопашному бою Артур Караваев, чемпион китайской профессиональной лиги ММА Наурдебик Баетихан (Китай), чемпион Бельгии по тайскому боксу Хосе Вава Кикумби (Нидерланды), чемпион Гран-при PRIME Selection-2016 Кямран Аббасов (Кыргызстан), мастер бразильского джиу-джитсу Эдуардо Андраде -Куритиба (Бразилия).

Напомним, что главным событием турнира MixFace станет бой между чемпионом The Zone FC Дмитрием Побережцем и бразильцем Франциско Сандро да Силвой. Изначально планировалось, что с бразильским бойцом встретится россиянин Сергей Харитонов, но промоушен Bellator запретил ему выходить на ринг 3 декабря. Во втором главном бою вечера двукратный чемпион мира россиянин Венер Галиев встретится с Марсио «Бог Войны» Андраде из Бразилии.