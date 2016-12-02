Побережец заменит Харитонова в бою против да Силвы

Чемпион The Zone FC Дмитрий Побережец сменит россиянина Сергея Харитонова в бою против бразильского бойца Франциско Сандро да Силвы.

«Я сразу принял предложение и согласился на бой. Принял решение сразу, так как профессиональные бойцы всегда готовы к неожиданности, – сказал Побережец. - Организация Bellator не дала Сергею провести этот поединок. Я сделаю за Харитонова его работу. Подготовка прошла в сжатые сроки, но сейчас я нахожусь на пике формы и на пике подготовки. Бразилец обладает внушительными габаритами, но размер не имеет значения. У меня бывали соперники покрупнее. Ростом с бразильцем мы одинаковы, я чуть полегче, значит, чуть-чуть побыстрее, так что скорость и техника будет моим преимуществом».

Напомним, что бой Харитонова против да Силвы должен был стать главным событием турнира по ММА MixFace 3 декабря в Екатеринбурге, однако, промоушен Bellator, контракт с которым имеет Харитонов, запретил россиянину выходить на ринг. В последнем поединке, который состоялся 5 ноября на турнире Bellator 163, россиянин побывал в тяжёлом нокауте, из-за чего получил предписание не проводить бои в течение 90 дней.

Читайте также:

Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером