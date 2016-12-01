Овечкин вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes. Свежий рейтинг был опубликован на сайте издания.

По информации журнала, 31-летний Овечкин получает $14 млн в год, из которых $10 млн – зарплата в клубе, а $4 млн – доход от спонсорских контрактов. Размер общего дохода россиянина позволил ему занять в списке пятое место. Четь больше россиянина зарабатывает словенский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар ($14 млн зарплаты + $50 тыс. от спонсоров).

Обладатель Арт Росс Трофи (приз лучшему бомбардиру) сезона НХЛ-2015/16, а также самый ценный игрок по мнению журналистов и членов профсоюза игроков НХЛ – форвард «Чикаго Блэкхокс» американец Патрик Кейн, который расположился на третьем месте, получает $14,8 млн ($13,8 млн + $1 млн). Второе место в списке занял капитан «Питтсбург Пингвинз» канадец Сидни Кросби с общим доходом в $15,4 млн ($10,9 млн + $4,5 млн), а лидером рейтинга стал нападающий Джонотан Тэйвз, который, к слову, заметно проигрывает по результативности остальным игрокам из списка. В нынешнем сезоне Тэйвз идёт на 141-м месте в рейтинге бомбардиров, что, тем не менее, пока не мешает ему зарабатывать $16 млн в год ($13,8 млн + $2,2 млн).

Напомним, что Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году в составе «Вашингтон Кэпиталз». Всего нападающий провёл за клуб 860 матчей, в которых набрал 984 очка (537 шайб + 447 передач). Овечкин занимает четвёртую строчку в рейтинге самых результативных российских игроков в истории НХЛ, он шесть раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу сезона НХЛ), три раза становился обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку чемпионата по мнению журналистов), а также является первым, кому удалось собрать в своей коллекции Арт Росс Трофи (приз лучшему бомбардиру), «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» (приз самому ценному игроку сезона по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ) и единственным, кто смог выиграть все четыре трофея по итогом одного сезона (2007/08).

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