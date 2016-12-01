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Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ

1 декабря 2016, 17:04 [ «АН-онлайн» ]

Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря заброшенной шайбе в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» обогнал Алексея Яшина в списке самых результативных россиян в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Малкин набрал 782 очка по системе «гол+пас» (304 шайб + 478 передач ) в 667 матчах, что позволило ему выйти на чистое девятое место в рейтинге российских бомбардиров. У опустившегося на 10-ю позицию Яшина, который завершил карьеру хоккеиста в 2012 году, 781 очко.

29 очков остаётся набрать Малкину, чтобы догнать идущего на восьмом месте Сергея Гончара, который является самым результативным российским защитником НХЛ с 811 (220+591) очками за 1301 матч. Лидирует в рейтинге российских бомбардиров Сергей Фёдоров, набравший 1179 (483+696) очков в 1248 играх.

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