Сборная Канады по хоккею повела в финальной серии Кубка мира

Хоккейная сборная Канады одержала победу над сборной Европы в первом матче финальной серии Кубка мира, который проходит в Торонто. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев турнира.

Счёт в матче открыл на 3-й минуте канадец Брэд Маршанд, а на 14-й минуте Стивен Стэмкос удвоил преимущество сборной Канады. На 28-й минуте словак Томаш Татар, выступающий за сборную Европы, сократил отставание своей команды, однако, на 50-й минуте Патрис Бержерон снова увеличил разницу в счёте до двух шайб.

Второй матч пройдёт 30 сентября. Серия продлится до того момента, пока одна из команд не одержит две победы.

Напомним, что состав сборной Европы, которая изначально считалась аутсайдером турнира Кубке мира, составляют хоккеисты из европейских стран, не представленных на турнире отдельными командами. Также в Кубке мира принимали участие сборные России, США, Чехии, Финляндии и Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет). Финальное противостояние Канады и сборной Европы будет вестись в формате серии до двух побед.

Сборная России дошла до полуфинала, где со счётом 3:5 уступила Канаде.