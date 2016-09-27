Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов

Состав участников предстоящего Кубка России по смешанным единоборствам существенно не отличается от состава участников чемпионата России. Об этом в преддверии соревнований, которые пройдут 1-2 октября в Волгограде, рассказал вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

Также Бурзиев объяснил, в чём заключается реформа системы соревнований, которую проводит Союз ММА России в этом году.

«Устаревшая система представляла собой многоступенчатый отбор с начала года на чемпионат и Кубок страны. Получалось, что вся масса спортсменов Союза ММА России попадала в так называемое «бутылочное горлышко» чемпионата России. Потому, что, не пройдя отбор у себя в регионе, спортсмены сразу выбывали из обоймы в течение сезона, и это приводило к тому, что многие перспективные ребята искали себе применение в других смежных дисциплинах, – сказал Бурзиев. – Чтобы сохранить ту массу бойцов, которая пришла в ММА, мы сейчас и проводим реформу системы соревнований. Состоит она как раз в том, что каждый мастерский или крупный турнир ведет своих победителей на последующие всероссийские и международные турниры. То есть чемпионат и Кубок России - это те соревнования, на которых определяются основные и резервные составы команды для участия в континентальных и открытых международных чемпионатах. Данная система позволяет спортсменам, показывающих результат, расти, а спортсменам, по тем или иным причинам, не попавшим на международные турниры, развиваться и участвовать на мастерских турнирах. Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов, а быть понятным развитием спортивной карьеры каждого».

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