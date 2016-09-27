Звездный дуэт из Миасса

В минувшую субботу в Тель-Авиве в Израиле прошел чемпионат Европы по вейкбордингу, относительно молодому виду спорта – катанию по воде на доске, на кабельной лебедке. Российская команда выступила уверенно, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Отличились жители Миасса (Челябинская область) отец и дочь Волгины. 14 летняя ученица 19 миасской школы Мария Волгина стала первой в категории - Girls Ladies. И чуть-чуть не дотянув до золота, стала серебряным призером в категории - Open Ladies. Здесь соревновалось 16 девушек, в финал от России вырвалась Мария Волгина. Мария стартовала третей и сразу выбрала сильную программу для финала. Чистое скольжение по фигурам, амплитудные трюки без помарок принесли Марии 72 балла и позволили занять 2 место, на котором она и осталась. Первое место досталось спортсменке из Германии Julia Rick. Третье место заняла ее соотечественница Vanessa Weinhauer.









Мария и Николай Волгины



Тренирующий талантливую спортсменку, кандидата в мастера спорта России по сноуборду Марию, ее отец Николай Волгин, тоже отличился, став вторым в престижной категории - Veterans Men объединившей, наверное, самых опытных спортсменов Старого Света.



42-х летний Николай Волгин, призер и победитель чемпионатов России по вейкборду, работает тренером в известном горнолыжном центре «Райдер» расположенном у горы «Садовая» в северной части города Миасс.



Но особого уважения, наверное, заслуживают спортсмены, соревновавшиеся в категории - Seated Men – Колясочники. Это мужчины, которые не могут даже ходить. Совсем не просто катать на вейбкорде на специально оборудованной коляске. Набралось три отчаянных спортсмена, а четвёртого попросили просто прокатиться для того, чтобы возможно было открытие категории, и этот бесстрашный человек почти сделал круг. Первое место занял Emanuele Pagnini родом из Италии.



Отец и дочь Волгины, уже заявили о своем намерении побороться за медали на чемпионате мира, который состоится третьего ноября в Мехико (Мексика).























