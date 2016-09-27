Звездный дуэт из Миасса

СРОЧНО
|12:47  Завершился 8-й тур РФПЛ |12:38  В киевских магазинах "Рошен" ищут мины |11:50  Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку |11:27  Емельяненко посетит Кубок России по ММА |11:27  Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет |11:15  В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь |10:45  Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта |07:25  Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки |07:06  Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах |06:53  Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб |26.09 23:08  Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы |26.09 22:33  Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии |26.09 22:18  ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний |26.09 21:57  В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО) |26.09 21:16  В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца |26.09 19:31  Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован |26.09 17:47  Очередной стреляющий свадебный кортеж: в Москве был введен план "Перехват" |26.09 17:23  В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному |26.09 17:17  В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику |26.09 16:45  В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея |26.09 16:17  В Башкирии пенсионер накинулся с ножом на попытавшихся его спасти подростков |26.09 15:52  Лавров: похоже, армия США не слушается Обаму |26.09 15:35  Кремль назвал неприемлемым тон заявлений Британии и США по Сирии |26.09 13:10  В Таиланде скончался еще один российский турист |26.09 12:04  Сборная Европы вышла в финал Кубка мира по хоккею |26.09 11:47  Барак Обама: за время президентства я стал чаще материться |26.09 11:09  Евросоюз - Киеву: не будете слушаться, отключим газ! |26.09 11:03  ЦБ намерен на треть сократить число микрофинансовых организаций |26.09 10:50  Петр Порошенко открыто назвал президента США самым главным |26.09 10:14  Упасть с 23 этажа и выжить - теперь реальность
Челябинск

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//Наши опросы:

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Спорт

Звездный дуэт из Миасса

27 сентября 2016, 11:57 [ «АН-Челябинск» ]

Звездный дуэт из Миасса
Фото Дмитрия Маркова

В минувшую субботу в Тель-Авиве в Израиле прошел чемпионат Европы по вейкбордингу, относительно молодому виду спорта – катанию по воде на доске, на кабельной лебедке. Российская команда выступила уверенно, завоевав две золотые и две серебряные медали.

Отличились жители Миасса (Челябинская область) отец и дочь Волгины. 14 летняя ученица 19 миасской школы  Мария Волгина стала первой в категории - Girls Ladies. И чуть-чуть не дотянув до золота, стала серебряным призером в категории - Open Ladies. Здесь соревновалось 16 девушек, в финал от России вырвалась Мария Волгина. Мария стартовала третей и сразу выбрала сильную программу для финала. Чистое скольжение по фигурам, амплитудные трюки без помарок принесли Марии 72 балла и позволили занять 2 место, на котором она и осталась. Первое место досталось спортсменке из Германии Julia Rick. Третье место заняла ее соотечественница Vanessa Weinhauer.

Мария и Николай Волгины

Тренирующий талантливую спортсменку, кандидата в мастера спорта России по сноуборду Марию, ее отец Николай Волгин, тоже отличился, став вторым в престижной категории - Veterans Men объединившей, наверное, самых опытных спортсменов Старого Света.

42-х летний Николай Волгин, призер и победитель чемпионатов России по вейкборду, работает тренером в известном горнолыжном центре «Райдер» расположенном у горы «Садовая» в северной части города Миасс.

Но особого уважения, наверное, заслуживают спортсмены, соревновавшиеся в категории - Seated Men – Колясочники. Это мужчины, которые не могут даже ходить. Совсем не просто катать на вейбкорде на специально оборудованной коляске. Набралось три отчаянных спортсмена, а четвёртого попросили просто прокатиться для того, чтобы возможно было открытие категории, и этот бесстрашный человек почти сделал круг. Первое место занял Emanuele Pagnini родом из Италии.

Отец и дочь Волгины, уже заявили о своем намерении побороться за медали на чемпионате мира, который состоится третьего ноября в Мехико (Мексика).

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СФ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Спорт

Завершился 8-й тур РФПЛ

Завершился 8-й тур РФПЛ

Домашней победой казанского «Рубина» над «Томью» со счётом 2:1 завершился 8-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги. В отличие от казанской команды, лидеры чемпионата России в завершившемся туре очки потеряли.

//Экономика

Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет

Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, но при этом вырос курс рубля, - чудо? Специалисты говорят, что в чудеса верить не надо, все объяснимо…

//Политика

Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Лидер ЛДПР федерального уровня Владимир Жириновский не захотел изменить статус на региональный и уступил свой депутатский мандат в Саратовскую городскую думу соратнику по партии Антону Ищенко.

//Происшествия

Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки

Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки

Основной причиной аварии на шахте "Юбилейная" в августе 2016 года, когда погибли два шахтера, стало использование анкерной крепи, несоответствующей горно-геологическим условиям, сообщает Ростехнадзор.

//Общество

Летчик Ярошенко подписал согласие на передачу его в Россию (ВИДЕО)

Летчик Ярошенко подписал согласие на передачу его в Россию (ВИДЕО)

От заключенного в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко Федеральное бюро тюрем США потребовало подписать документ о передаче его в Россию: Ярошенко не верит в свободу.

//Происшествия

Начальник Дмитрия Захарченко подал рапорт об отставке

Начальник Дмитрия Захарченко подал рапорт об отставке

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Российской Федерации генерал Андрей Курносенко подал рапорт и ждет официального приказа об отставке.

//Экономика

Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку

Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку

Российским Министерством финансов было принято решение отложить введение акцизных сборов на сладкие напитки (соки, газировку и питьевые йогурты) в связи с его возможным негативным влиянием на отрасль.

//Общество

Телевизор губит творческие способности детей

Телевизор губит творческие способности детей

Телевизор вреден для творческих способностей детей и успеваемости в школе. Вредное влияние начинается уже после 15 минут просмотра, считают британские учёные из Стаффордширского университета.

//Криминал

Связанная и удушенная воспитательница полдня пролежала в съемной квартире

Связанная и удушенная воспитательница полдня пролежала в съемной квартире

Тело 27-летней Евгении З. обнаружила соседка по съемной квартире, спустя почти 12 часов после убийства. Женщина с бигудями на голове была полуобнажена, руки связаны скотчем, а на шее затянут шнур от удлинителя.

//Образование

Ольга Васильева рассказала, какой будет зарплата учителей

Ольга Васильева рассказала, какой будет зарплата учителей

Еще один проект реформ описала на совещании с региональными министрами глава Минобрнауки Ольга Васильева, рассказав о примерных положениях единой отраслевой системы оплаты труда школьных педагогов.

//Происшествия

В киевских магазинах "Рошен" ищут мины

В киевских магазинах "Рошен" ищут мины

Третье за две недели сообщение о минировании в Киеве всех магазинов фабрики «Рошен», принадлежащей президенту Порошенко, поступило в правоохранительные органы. Они временно закрыты для проверки угрозы.

//Новости ADWILE

//Общество

В Дрездене взрывают мусульман?

В Дрездене взрывают мусульман?

Взрывы перед мечетью и конгресс-центром прогремели вчера, 26 сентября вечером в Дрездене (Германия). Жертв нет, ответственность за теракты никто на себя не взял, основная версия полиции - ксенофобия.

//Криминал

В Кировской области пенсионерка была жестоко убита своей нетрезвой гостьей

В Кировской области пенсионерка была жестоко убита своей нетрезвой гостьей

В поселке Большевик Кировской области сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое убийство 82-летней женщины, чье тело было обнаружено в собственной квартире. Причиной оказалась ссора.

//Образование

Минобрнауки РФ планирует ввести в 2017 году устное ЕГЭ по русскому языку

Минобрнауки РФ планирует ввести в 2017 году устное ЕГЭ по русскому языку

Устная часть в ЕГЭ по русскому языку появится в следующем учебном году, если ее апробация в девятых классах пройдет успешно. Об этом на всероссийском совещании региональных министров заявила Ольга Васильева.

//В мире

МИД Исландии заявит протест по поводу сближения самолетов ВКС РФ с их лайнером

МИД Исландии заявит протест по поводу сближения самолетов ВКС РФ с их лайнером

Сообщение газеты Morgundbladid о сближении двух российских бомбардировщиков с исландским пассажирским лайнером 22 сентября подтвердил МИД Исландии. Ведомство готово заявить протест по поводу инцидента.

//Спорт

Емельяненко посетит Кубок России по ММА

Емельяненко посетит Кубок России по ММА

Известный российский боец смешанных единоборств, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко станет гостем одного из самых престижных турниров по смешанным единоборствам в стране – Кубка России по ММА в Волгограде.

//Происшествия

В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь

В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь

В Улан-Удэ сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента, приведшего к госпитализации одиннадцатилетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу после того, как ему стало плохо во время перемены.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Минэнерго: каждая третья шахта в России представляет опасность

Минэнерго: каждая третья шахта в России представляет опасность

В Минэнерго заявили, что в данный момент 20 из 58 шахт в стране представляют опасность. В связи с этим внесено предложение выдавать лицензии в первую очередь на отработку месторождений открытым способом.

//Экономика

Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта

Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта

Запрет на поставки из Египта плодоовощной продукции, кроме картофеля, Россия снимет через 3-5 дней, сообщает Россельхознадзор. О снятии эмбарго Россия и Египет договорились в ходе недавней встречи в Москве.

//Криминал

В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

17-летний учащийся одного из техникумов города Глазов в Удмуртии несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в группу учеников младших классов, которые выходили из школы после уроков.

//Криминал

В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

С легким ножевым ранением шеи доставлена в городскую больницу № 26 жительница Санкт-Петербурга, прогнавшая из своей квартиры грабителя, вооруженного ножом. Инцидент произошел 27 сентября рано утром.

//В мире

В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

В Пентагоне заявили о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

Глава Пентагона уверен, то ядерное оружие сейчас необходимо как и в годы холодной войны. И прежде всего для того, чтобы «удерживать российских и других потенциальных агрессоров» от мысли, что можно избежать возмездия.

//Криминал

В Подмосковье охранник супермаркета убил покупателя

В Подмосковье охранник супермаркета убил покупателя

Покупатель, которого охранник заподозрил в краже, скончался в больнице через несколько дней, так и не придя в сознание. Диагноз врачей при поступлении больного: разрыв селезёнки и большая кровопотеря.

//Новости партнеров

//Культура

В Петербурге открылась выставка, посвященная 125-летию Осипа Мандельштама

В Петербурге открылась выставка, посвященная 125-летию Осипа Мандельштама

27 сентября отрылась выставка «Как плугом океан деля...», и неслучайно, что местом проведения стал музей Анны Андреевны Ахматовой, для которой Мандельштам был едва ли ни самым дорогим из друзей- собратьев по акмеизму.

//Общество

В Москве открылся первый "электронный" ЗАГС

В Москве открылся первый "электронный" ЗАГС

Первый ЗАГС с электронной очередью открылся 27 сентября в Москве, - новый сервис проходит тестирование в недавно открытом Шипиловском отделе ЗАГСа в ЮО столицы. Табличек на дверях нет, только номера на табло.

//Хоккей

В хоккей играют настоящие девчонки: россиянки обыграли команду НХЛ США

В хоккей играют настоящие девчонки: россиянки обыграли команду НХЛ США

С разгромным счетом 4:1 клуб женской Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Риветерс" (Соединенные Штаты Америки) проиграл в повторном выставочном матче женской сборной России. Игра прошла в Нью-Джерси.

//Криминал

В США мужчина получил 30 лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ

В США мужчина получил 30 лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГИЛ

Житель штата Калифорния (Соединенные Штаты Америки) попытался примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и был приговорен за это к 30 годам тюрьмы.

//Политика

Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах

Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах

Первые теледебаты накануне выборов президента США между основными кандидатами - Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом – закончились победой Клинтон. Об этом свидетельствуют итоги опроса избирателей.

//Экономика

Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб

Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб

Полтора миллиарда рублей будет выделено уже в текущем году на субсидии российским производителям сельхозтехники. Господдержка направлена на компенсацию затрат по транспортировке и модернизацию техники.

//Политика

Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы

Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы

В Москве подвели итоги второй международной конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира», организованной Антиглобалистским движением России.

//Шоу-бизнес

Откровенные фото жены хоккеиста Овечкина гуляют по Интернету

Откровенные фото жены хоккеиста Овечкина гуляют по Интернету

Откровенные снимки модели Анастасии Овечкиной взбудоражили Интернет. На большинстве снимков девушка запечатлена практически обнаженной. Интересно, что фото жены Александра Овечкина произвели фурор на Западе.

//live

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

Около 80% граждан признают наличие экономического кризиса в РФ, а четверть из них уверены, что он будет продолжительным, следует из опроса «Левада-центра». Вопрос: «С этим кризисом разобрались. А каким может быть следующий?»

//Политика

Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии

Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии

США не будет обсуждать новые договоренности с РФ по Сирии до той поры, пока Москва не исполнит обещания в рамках предыдущего соглашения, предполагающие сокращение насилия в стране и обеспечение доступа гумпомощи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Спортивная галерея

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры