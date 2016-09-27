Емельяненко посетит Кубок России по ММА

Известный российский боец смешанных единоборств, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко станет гостем одного из самых престижных турниров по смешанным единоборствам в стране – Кубка России по ММА, который пройдёт 1-2 октября в Волгограде.

В соревнованиях примут участие бойцы из всех регионов России. Состав участников, благодаря многоступенчатой системе отбора, которую Союз ММА России принял в этом году, стал значительно сильнее. Победители Кубка России войдут в резервный состав сборной страны по смешанным единоборствам для участия в международных турнирах, а также получат право выступить на самом престижном турнире – Суперкубке России, который стартует в декабре.

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