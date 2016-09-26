Сборная Европы вышла в финал Кубка мира по хоккею

Хоккеисты сборной Европы со счётом 3:2 в овертайме одержали победу над Швецией в полуфинале Кубка мира 2016 года, который проходит в Торонто, и вышли в финал, где встретятся с хозяевами турнира – Канадой.

Открыл счёт в матче швед Никлас Бэкстрём на 23-й минуте, после этого на 37-й минуте словак Мариан Габорик из сборной Европы сравнял счёт, а на 41-й минуте его соотечественник Томаш Татар вывел команду вперёд. Довести игру до победы в основное время хоккеисты сборной Европы, однако, не смогли – на 56-й минуте швед Эрик Карлссон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. На четвёртой минуте овертайма Татар оформил дубль и принёс победу команде Европы.

Напомним, что состав сборной Европы на Кубке мира, которая изначально считалась аутсайдером турнира, составляют хоккеисты из европейских стран, не представленных отдельными командами. Также в турнире принимали участие сборные России, США, Чехии, Финляндии и Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет).

Финальное противостояние Канады и сборной Европы будет вестись в формате серии до двух побед.

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