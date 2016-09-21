Пловчиха Юлия Ефимова собирается продать автомобиль BMW X4, подаренный "Фондом поддержки олимпийцев России" за два "серебра", завоеванных на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро .

По словам спортсменки, она возвращается в Россию, обосновывается в Москве и хочет купить квартиру.

Юлия Ефимова благодарна за автомобиль BMW "Фонду" и Дмитрию Медведеву. Но у нее есть отличный автомобиль Audi A6, полученный за бронзовую медаль лондонской олимпиады.

По словам Юлии, в ее жизни и карьере происходят большие перемены, - сообщает "Весь спорт". В России она собирается организовать профессиональную команду, которая будет проводить сборы и участвовать в соревнованиях по всему миру.

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