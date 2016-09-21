Кировский паралимпиец занял бы на Олимпиаде в Рио 4 место по плаванию

В начале недели с кировскими пловцами Михаилом Кулябиным и Екатериной Краевой встретился президент страны Владимир Путин. Молодые люди в составе сборной должны были защищать честь России на Олимпиаде.

Но всех наших спортсменов отстранили от участия в этих соревнованиях. Тогда было принято решение провести в России, под Москвой альтернативные игры.

На Открытых всероссийских спортивных соревнованиях кировские спортсмены показали отличные результаты. Михаил Кулябин бы, например, выступай он в Рио-де-Жанейро, занял бы 4 место в стометровке на спине и комплексном плавании (200 м).

Более того, по мнению его тренера, молодой человек мог бы показать и лучшее время, ведь его готовили таким образом, чтобы он вышел на пик своей формы к Олимпиаде в Рио.

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